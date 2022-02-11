خطرٌ قد يطال مواطنين في جزّين.. ما القصّة؟

ادى سقوط صخور كبيرة وبعض الاتربة فجر اليوم الى قطع جزئي لمدخل جزين - المعبور، وطلب من المواطنين الانتباه اثناء القيادة تجنبا لحوادث السير لحين يتمكن اتحاد بلديات جزين من اعادة فتح الطريق.