لبنان

خطرٌ قد يطال مواطنين في جزّين.. ما القصّة؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:10
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 ادى سقوط صخور كبيرة وبعض الاتربة فجر اليوم الى قطع جزئي لمدخل جزين - المعبور، وطلب من المواطنين الانتباه اثناء القيادة تجنبا لحوادث السير لحين يتمكن اتحاد بلديات جزين من اعادة فتح الطريق.
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جزين

سقوط صخور

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