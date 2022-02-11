خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. إليكم موعد تحقق الانتعاش

قال الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إن تكلفة السلة الغذائية ارتفعت إلى حوالى 4 ملايين و 500 ألف ليرة لبنانية، موضحاً أنّ الحل هو بخفض سعر الدولار إلى مستويات منطقية.

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى شمس الدين أن "النهوض والانتعاش يتحقق عندما يتمّ تصحيح الوضع المالي والاقتصادي ضمن إطار خطّة شاملة".

ولفت شمس الدين إلى أنّ "لبنان يتلقى تحويلاتٍ هائلة من العملات الأجنبية من اللبنانيين في الخارج"، وأضاف: "إلا أن انعدام الثقة جعل الناس يحتفظون بتلك الدولارات في المنازل، ما أدّى إلى انكماش اقتصادي".