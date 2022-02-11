لبنان

خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. إليكم موعد تحقق الانتعاش

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:16
A-
A+
Doc-P-917299-637801688552883550.jpg
Doc-P-917299-637801688552883550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إن تكلفة السلة الغذائية ارتفعت إلى حوالى 4 ملايين و 500 ألف ليرة لبنانية، موضحاً أنّ الحل هو بخفض سعر الدولار إلى مستويات منطقية.
 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، رأى شمس الدين أن "النهوض والانتعاش يتحقق عندما يتمّ تصحيح الوضع المالي والاقتصادي ضمن إطار خطّة شاملة". 
 
ولفت شمس الدين إلى أنّ "لبنان يتلقى تحويلاتٍ هائلة من العملات الأجنبية من اللبنانيين في الخارج"، وأضاف: "إلا أن انعدام الثقة جعل الناس يحتفظون بتلك الدولارات في المنازل، ما أدّى إلى انكماش اقتصادي". 
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2022-02-11
03:56 | 2022-02-11
03:30 | 2022-02-11
03:45 | 2022-02-11
04:30 | 2022-02-11
04:12 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website