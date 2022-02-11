لبنان

"ظاهرة" تتكرر في شمال لبنان... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:34
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كشف مندوبة "لبنان 24" عن سرقة مضخة الماء العائد لمنازل عدة في شارع الأندلس بالميناء، مشيرة الى ان هذه الظاهرة ليست الأولى في المدينة.
 
 
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الميناء

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