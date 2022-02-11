لبنان

بعد ان التقاه الشهر الماضي.. المطران عون: هذا موعد زيارة البابا لبنان

Lebanon 24
11-02-2022 | 02:33
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أكد راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الذي التقى قداسة البابا في أواخر الشهر الماضي على رأس وفد من مجلس إدارة كاريتاس لبنان، في حديث لصوت لبنان أن زيارة البابا من الممكن أن تحصل في أواخر الصيف المقبل بعد الإنتخابات.

وأضاف أن كل ذلك مرهون بأجندة قداسة البابا، مشيراً الى تنسيق سيتم مع الدولة اللبنانية والسلطات الكنسية.
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