قوى الامن: إطلاق اسم الشهيدين شريف والعطار على مجمع فصيلة الغبيري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه سيقام في تمام الساعة 11,00 من قبل ظهر اليوم، حفل إطلاق اسم الرائد الشهيد جلال شريف على المجمع المركزة فيه فصيلة الغبيري، واسم المؤهل الشهيد زياد العطار على الطابق الأول منه، وذلك في محلة شاتيلا - أوتوستراد هادي نصرالله.