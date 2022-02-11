بعد حل أزمة النفايات.. هذا ما قاله وزير البيئة

أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن منظومة ادارة النفايات متعثرة تعمل بالحد الادنى ، مشيراً الى ان البلاد تعاني من تضخم مفرط بكل القطاعات.ياسين وفي حديث لصوت لبنان قال: دورنا يقوم على إدارة متكاملة مستدامة تعتمد على الفرز من المصدر وإعادة احياء معامل فرز النفايات.