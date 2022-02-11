حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!

أعلن الجيش الإسرائيلي، القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي بين إسرائيل ولبنان، تسللا من الداخل اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "في الساعات الأخيرة تم القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي بين إسرائيل ولبنان بالقرب من بلدتيْ شتولا وشومرا تسللا من داخل لبنان. في التحقيق الذي أجري معهما اتضح أنهما يبحثان عن عمل. تفاصيل الحادث قيد الفحص".

وأضاف: "منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق في المنطقة التي تتواصل حتى هذه الساعة".

(روسيا اليوم)