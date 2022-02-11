"بيروت بعد الـ40" ... أفضل فيلم وثائقي في مهرجان تونس!

فاز فيلم "بيروت بعد الـ40" للمخرج اللبناني أنطوني مرشاق كأفضل فيلم وثائقي في "مهرجان بانوراما للفيلم القصير" في تونس في دورته السابعة، الذي اختتم فعالياته بمشاركة 386 فيلما اختير من بينهم 24 فيلما: 20 فيلما روائيا قصيرا و4 افلام وثائقية قصيرة.تألفت لجنة التحكيم من الممثلة التونسية من أصول يوناني هيلين كاتزاراس، السينمائية والباحثة أنس كمون والمخرج التونسي محمد دمق. شارك في المهرجان 13 دولة هي: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، فلسطين، البحرين، العراق، إيران، تركيا، مونتينغرو، ايطاليا وبنغلاديش.إشارة إلى أن هناك افلاما عدة عرضت لأول مرة في تونس و شمال إفريقيا وبعض الافلام كانت في عرض حصري، وقد وقع مهرجان بانوراما اتفاقية الشراكة مع "جمعية تيرو للفنون" و"مهرجان بيروت الفيلم القصير"، بهدف تبادل افلام بين تونس و لبنان.يذكر ان "بيروت بعد الـ 40" قصة حقيقية عن تاريخ انفجار 4 آب، ففي ذلك اليوم عند الساعة 6.07 مساء، تغير كل شيء في تاريخ بيروت وحياة المخرج انطوني الذي كان على بعد امتار قليلة من الانفجار، ويصف في الفيلم الوثائقي تجربته الشخصية مصحوبة بلقطات حقيقية ستعرض للمرة الأولى.