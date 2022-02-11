لبنان

مرجعٌ أمني كبير "مُعجب" بشخصية سياسية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 03:30
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أعرَب مرجعٌ أمنيّ كبيرٌ عن "إعجابه" بشخصيّة سياسيّة جديدة، باعتبارها أنها تدعُو للحفاظ على المؤسسات الأمنية والعسكريّة الشرعية وضمان تقويتها وعدم المَساسِ بها.
وأبلغ هذا المرجع الأمني زوّاره قبل فترة أنه يعلّق بعض الآمال على هذه الشخصيّة، وقد أبلغها في اتصال هاتفيّ أن يستبعدَ أحد المستشارين المقرّبين منها نظراً للدور المشبوه الذي يقوم به.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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