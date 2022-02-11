لبنان

حادثٌ مروّع على أوتوستراد الجنوب.. صورة توثق ما حصل!

Lebanon 24
11-02-2022 | 03:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط عدد من الاصابات في حادث تدهور "فان" على أوتوستراد الجنوب محلة عدلون - أبو الأسود.
 
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