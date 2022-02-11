عشية ذكرى 14 شباط.. الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أحياء صيدا (صور)

على مسافة يومين من حلول الذكرى السابعة عشرة لإستشهاد ابنها الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، تستعد عاصمة الجنوب صيدا لإحياء الذكرى، حيث رفعت صورة كبيرة للرئيس الشهيد في ساحة النجمة وسط المدينة وتحتها عبارة: "لرفيق .. لن نسامح ولن ننسى" بتوقيع "أبناء صيدا الأوفياء".

كما رفعت في عدد من ساحات ومستديرات وسط صيدا وشمالها بمبادرة من بعض أبناء المدينة لافتات تحمل صورة الرئيس الحريري، وجاء في بعضها "رح تبقى صيدا لرفيق الحريري.. قلعة وفا.. لأهل الوفا"، "17 سنة وبعد... صيدا مع رفيق وسعد"، " الرئيس الشهيد رفيق الحريري .. سيبقى نهجك ومسيرتك الوطنية شاهدا للأجيال" و "رفيق الحريري .. معك لتخلص الدني".