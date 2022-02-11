لبنان

"تيّار" يتواصل مع مديرة قناة تلفزيونية.. ما الذي يُحضّر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 03:45
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كشفت اتصالاتٌ خلال الأيام الماضية عن وجود اتصالات بين تيار "المستقبل" ومديرة إحدى القنوات التلفزيونيّة وذلك لتشكيل لائحة انتخابيّة "ثوريّة"، وتجيير الأصوات المؤيدة للمستقبل باتجاه مرشحيها. 
وحصلَ تواصلٌ مؤخراً بين الجهتين، وهناك توجهٌ نحو إتمام تحالفٍ خفيّ لضمان حواصل انتخابيّة واختراق اللوائح الأخرى، إلا أن الأمور لم تُحسم بعد حتى الآن بالشّكل المطلوب.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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