سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟

شهدت السوق الموازية خلال اليومين الماضيين تراجعاً ملحوظاً لسعر الدولار، الأمر الذي ارتبط بعوامل عديدة حصلت مؤخراً في سوق القطع والصّيرفة.

وقال أحد الصرافين في مدينة صيدا لـ"لبنان24" إنّ "السوق شهد إقبالاً على بيع الدولار خلال الآونة الأخيرة خوفاً من هبوط أكبر في السعر"، مشيراً إلى أنّ "الذين بادروا إلى بيع الدولار كانوا من الذين يريدون تخزين الليرة لديهم لشراء دولارات على سعر متدنّ ومنخفض".

وأوضح أنّ "سوق الصيرفة بات يوفر الدولارات بشكل دوري وهناك توقعات أن ينخفض سعر العملة الصعبة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة إن لم تحصل مفاجآت"، مشيراً إلى أن "العوامل الأساسية التي تضغط على السوق هي المضاربات المفاجئة والمنصات التي باتت أسعارها تفوق الرقم الحقيقي في السوق".

وختم: "الناس لا يصدّقون إلا المنصات، ويريدون البيع والشراء على أساسها.. الأمر هذا يزيدُ من سعر الدولار بين الحين والآخر".