لبنان

كركي وافق على التصميم النهائي لموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الالكتروني

Lebanon 24
11-02-2022 | 04:12
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عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، استكمالا لخطة العمل المتفق عليها سابقا، وتبعا لجدول الأعمال الذي اعتمد في شهر تموز الماضي من قبل القيمين على مشروع "تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " الممول من الاتحاد الاوروبي، اجتماع عمل في مبنى الضمان الرئيسي مع كل من مدير المشروع من وزارة التنمية الإدارية عامر صياغة ومديرة المشروع من الضمان الاجتماعي لور وهبة وخبير المعلوماتية من الشركة المنفذة للمشروع جو زعرور والمصمم الغرافيكي للمشروع سينتيا هندي، حيث عرض المجتمعون المراحل المنجزة لتاريخه.
 
وقد أعطى المدير العام موافقته على التصميم النهائي للموقع، كما تم التوافق على الإجراءات الإدارية والفنية والتقنية اللازم استتباعها من أجل تأمين أفضل خدمات تفاعلية متطورة للمستفيدين والمتعاملين مع الصندوق لتسهيل معاملاتهم إن لناحية السرعة في الإنجاز، وتوفير المعلومات للجميع، وتعزيز الشفافية والوضوح وغيرها من الخدمات. 
 
وتعهد  كركي أنه سوف يتخذ كل القرارات  والإجراءات المطلوبة دعما للدور الذي يلعبه الفريق التقني في الصندوق، مثنيا على الجهوده والطاقات التي يوظفها المستخدمون في قسم المعلوماتية وبخاصة في ظل هذه الظروف المعيشية والمهنية الصعبة.
 
ومن جهتهم، وعد المجتمعون المدير العام أنه وخلال شهرين من تاريخ الاجتماع سوف يبصر الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق النور بنسخته الأولى التجريبية، متحدين بذلك كل الصعوبات الراهنة والمتوقع حدوثها والذي من المفترض أن يؤمن خدمات جمة وعن بعد للمضمونين وأصحاب العمل.  
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