لبنان

"PCR" المطار: اليكم القصة كاملة

جو لحود-Joe Lahoud

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Lebanon 24
11-02-2022 | 04:30
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تم التدوال بالأمس بأخبار حول كلفة الـ "PCR" الذي يتم اجراؤه في مطار رفيق الحريري الدولي. ووفقا للمتداول فان التكلفة التي تصل الى 30 دولار أميركي موزعة على الشكل الآتي:

15$ للجامعة اللبنانية

7.5$ لجمعية عمّال

5$ لوزارة الصحة

2.5$ للمطار

والاشكالية، وفقا لأخبار الأمس، هي في مبلغ الـ 7.5 دولار الذي يعود لجمعية "عمّال" والتي أشيع انها تعمل تحت جناح "تيار المردة" وان اعضاءها على تواصل مباشر مع النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس.

كلفة التشغيل تدنت الى الربع
في هذا الاطار تواصل "لبنان 24" مع وزير الصحة فراس الأبيض الذي أكد "التفاهم القائم بين وزارة الصحة وجمعية (عمّال) وفقا لشروط قانونية ودقيقة جدا، اذ ان جمعية (عمّال)  التي يتم تحويل  مبلغ الـ 7.5 دولار لها، تقوم بدورها بتحويل المبالغ الى وزارة الصحة تحت رقابة شركة تدقيق ماليّ ووفقا لبنود صارمة جدا، منها ما ينص على ان اي تأخير في التحويل يستمر لأكثر من 10 أيام يحمّل الجمعية دفع مبالغ اضافية مححدة.

وأشار الأبيض الى انه "بعد تعيينه وزيرا للصحة، قام باصلاح مهم في موضوع "PCR" المطار وذلك على صعيد كلفة الخدمة ونوعيتها، فالنوعية والآداء تحسنا بشكل ملحوظ والكلفة تدنت من 50 دولار الى 30 دولار".

واكد وزير الصحة أن " التعامل مع (عمّال) وفّر لنا مبالغ اضافية اذ انه وفي حسبة سريعة كانت كلفة التشغيل في المرحلة الماضية تصل الى 30 دولار اما اليوم فهي لا تتخطى الـ 6 دولار اي ما يقارب ربع القيمة السابقة".

لا علاقة لنا بتيار المردة
كما  تواصل "لبنان 24" مع رئيس جمعية "عمّال" نزار ساسين عاقلة الذي قال ان " مبلغ الـ 7.5 دولار يدخل في حسابات الجمعية وفقا لمذكرة تفاهم قمنا بالتوقيع عليها مع وزير الصحة فراس أبيض.

والمبلغ الذي يصلنا نقوم باجتزاء كلفة التشغيل منه والمتبقي تستفيد منه وزارة الصحة بطريقة مباشرة وليس عبر تحويله وفقا لما تنص المذكرة المشار اليها وذلك تفاديا للبيروقراطية الادارية".

وعن علاقة الجمعية بتيار المردة والنائب فرنجية أكد عاقلة أن " الجمعية لها بعد وطابع يساري، وهي في فلسفتها تحمل موقفا سلبيا من الطبقة السياسية الحاكمة منذ التسعينيات، لذلك يبدو أن مطلق الشائعة لا يعرفنا لا من قريب ولا من بعيد"، معتبرا ان "لا علاقة عملية او غير عملية تربط الجمعية بتيار المردة".

قبل الانتخابات تكثر الاشاعات
وفي السياق أكدت مصادر تيار المردة لـ "لبنان 24" ان " الاشاعات قد تكثر في المرحلة السابقة للانتخابات النيابية المقبلة، لكن من يعرف تيار المردة يعرف تماما اننا نقوم بكل اعمالنا بصورة شفافة جدا ومعلنة دون اي التفاف يذكر وهذا ما اعتاد عليه مخلف المنتمين والمناصرين لتيارنا كما جميع اللبنانيين".

وكان قد صدر عن المردة بيان أكد فيه ان "لا علاقة لنا لا من قريب ولا من بعيد بجمعية "عمّال، حيث ان مؤسسيها لا علاقة لهم ايضاً بتيارالمرده واغلبهم ينتمون لجهات سياسية متنوعة".

اضاف: "اننا نطالب القضاء المختص بملاحقة الموضوع وصولاً الى اجلاء الحقيقة بصورة كاملة، كما انه اذا كانت هناك اي علامة استفهام حيال هذه القضية ومن يستفيد من هذه الاموال فيجب ان يتم توجيه السؤال لوزير الصحة من دون غيره، اما لناحية محاولة زج اسم المرده في هذا الموضوع فاننا نعتبر ان ذلك جزءاً من الاشاعات والحملات المغرضة التي تعودنا ان تُشن علينا من قبل البعض ومن دون اي اثبات لضرب وتهميش صورة المرده لاسيما على ابواب الانتخابات النيابية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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جو لحود-Joe Lahoud

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