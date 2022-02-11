نائب بارز يحذّر من "سيناريو مسموم" لتأجيل الانتخابات.. هذه التفاصيل

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، الى أن ‏‏"محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل ‏التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحرّ لالغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لـ6 نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق ‏السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة ‏للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام ‏لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او ‏الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من "عبء" اصوات اللبنانيين في ‏الخارج الذي يخيفهم خاصة في دائرة الشمال"‏‎.‎وأضاف: "هذا هو السيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏احرار المجلس لهذه المحاولة"‏‎.‎