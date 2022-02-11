القصيفي: لن نسكت عن الصرف التعسفي للزميلين العريضي وابراهيم

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، أن "النقابة لن تسكت عن الصرف التعسفي للزميلين اللبنانيين في مؤسسة دويتشه فيلليه الألمانية باسل العريضي وداود ابراهيم، بتحريض وضغط من اللوبي الصهيوني بسبب مواقفهما المؤيدة للقضية الفلسطينية، علما أنهما لم يقدما طوال فترة عملهما في المؤسسة على اي تصرف يخالف قوانينها ومدونة سلوكها. ولا يحق للمؤسسة على الإطلاق أن تحاسبهما على مواقف مسبقة اطلقاها قبل التحاقهما فيها".وقال: "إن مجلس النقابة في تشاور دائم مع الزميلين العريضي وابراهيم ومجموعة من المحامين لاتخاذ الإجراء اللازم، وهو راسل السفارة الألمانية في بيروت مبلغا استنكاره لصرف الزميلين، كما راسل الاتحاد العام للصحافيين العرب، والاتحاد الدولي لهذه الغاية".وختم: "سيتصل مجلس النقابة بنقابتي المحامين في كل من بيروت وطرابلس للمساعدة القانونية من خلال إشراك محامين تسميهم للدفاع عن الزميلين، ومراسلة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين لادانة هذه الانتهاكات. كذلك ستكثف النقابة الاتصالات مع وزارة الاعلام لتنسيق التحرك تجاه هذه القضية. وستكون هناك سلسلة تحركات يعلن عنها في حينه".