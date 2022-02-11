حتى الحب... أصبح بالدولار!

يقترب عيد العشاق، ومعه تزداد اعلانات الحفلات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية بين ليلتي 13 و14 شباط الجاري.وعلى رغم الوضع الإقتصادي المتراجع تكثر الحفلات هذه السنة، وذلك في اشارة واضحة الى توق اللبناني إلى الخروج من الأجواء السوداوية التي يعيشها، مفتشا عن ظروف أفضل للتعبير عن فرحه الموسمي على رغم مشاكله الكثيرة.وفي جولة سريعة على مجموعة من الحفلات يبدو القاسم المشترك بينها تسعير البطاقات بالدولار الاميركي لا بالليرة اللبنانية، وتتراوح البطاقات كحد وسطي بين 60 دولارا و500 دولار أميركي، وفق نسب متفاوتة في القدرات.