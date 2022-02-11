16
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حتى الحب... أصبح بالدولار!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-02-2022
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقترب عيد العشاق، ومعه تزداد اعلانات الحفلات المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية بين ليلتي 13 و14 شباط الجاري.
وعلى رغم الوضع الإقتصادي المتراجع تكثر الحفلات هذه السنة، وذلك في اشارة واضحة الى توق اللبناني إلى الخروج من الأجواء السوداوية التي يعيشها، مفتشا عن ظروف أفضل للتعبير عن فرحه الموسمي على رغم مشاكله الكثيرة.
وفي جولة سريعة على مجموعة من الحفلات يبدو القاسم المشترك بينها تسعير البطاقات بالدولار الاميركي لا بالليرة اللبنانية، وتتراوح البطاقات كحد وسطي بين 60 دولارا و500 دولار أميركي، وفق نسب متفاوتة في القدرات.
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار صهريج غاز... اليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
انفجار صهريج غاز... اليكم التفاصيل (فيديو)
05:07 | 2022-02-11
11/02/2022 05:07:48
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-02-11
خطوة أولى على طريق الإنقاذ.. هل تسقط الموازنة في فخّ السلبية والمزايدة؟!
04:10 | 2022-02-11
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
05:51 | 2022-02-11
بيان لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حول الانتخابات... هذا ما جاء فيه
10:22 | 2022-02-11
هذا ما أكّده الحريري لبوغدانوف
10:15 | 2022-02-11
بعد تسريب معلومات شخصية عن الوزير حمية... وزير الداخلية يتحرك
09:51 | 2022-02-11
الحجار زار المفتي إمام مستطلعا حاجات طرابلس
فيديو
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
11/02/2022 17:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتف "أندرويد" (فيديو)
14:00 | 2022-02-10
11/02/2022 17:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الاقبال الكبير... "كيا" تطرح أقوى نسخة من "Sportage" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-10
11/02/2022 17:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact