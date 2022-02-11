الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.. هكذا سيكون طقس الويك اند

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر ابتداء من ظهر اليوم الجمعة مع درجات حرارة فوق معدلاتها نهاية الاسبوع، وشبه استقرار حتى نهاية الاسبوع المقبل.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر شباط ما بين 11 و 19 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1200 متر في الليل وخلال ساعات الصباح الأولى، لذا نحذر من خطر انزلاق السيارات.السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.الأحد: قليل الغيوم وارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة على الجبال و في الداخل، و احتمال امطار خفيفة شمال البلاد و ضباب على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 1 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 14 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و85%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:17 درجة.- الضغط الجوي: 768 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس:6,27- ساعة غروب الشمس: 17,18