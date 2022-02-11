لبنان

احداث خلدة... ما جديدها؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 06:52
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أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن علي الحاج الى ١٠ أيار المقبل جلسة محاكمة المدعى عليهم في "أحداث خلدة" التي وقعت بتاريخ 1/8/2021، وعددهم 32 من بينهم 23 موقوفاً، وذلك لعدم سوق الموقوفين ولإبلاغ آخرين لصقاً.
يُشار الى أن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان كان قد أصدر قراره الإتهامي في الملف، والذي وجّه فيه الإتهام الى المدعى عليهم بتأليف عصابة مسلحة بهدف إرتكاب الجنايات على الناس والأموال، والنيل من هيبة الدولة، والقتل ومحاولة القتل، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وإستخدام أسلحة حربية غير مرخصة.
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