لبنان

انطلاق أكبر شحنة مساعدات من مصر الى لبنان.. 487,5 طنا من المواد الغذائية والأدوية

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:07
A-
A+
Doc-P-917411-637801854458203287.jpg
Doc-P-917411-637801854458203287.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي عن "انطلاق شحنة جديدة من جسر المساعدات المصرية إلى لبنان الشقيق من ميناء دمياط فجر اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق".
 
وأكد السفير علوي "أن الشحنة الجديدة تعد الأكبر من المساعدات التي تصل الى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت بحجم اجمالي قدره 487,5 طنا حيث تتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الاعاشة".
 
وشدد السفير علوي على "التزام مصر الدائم بالوفاء بالعهد الذي قطعته على المستوى الرئاسي بالوقوف كتفا بكتف الى جانب لبنان وتسخير كل الامكانيات المصرية لدعم الاشقاء اللبنانيين خلال هذه الظروف الدقيقة".
 
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات، تضم 122 طن مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة.

وأشار سعد إلى أن مجلس الوزراء قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، كما تم التنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء اللبنانيون.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-11
04:10 | 2022-02-11
05:51 | 2022-02-11
06:46 | 2022-02-11
10:22 | 2022-02-11
10:15 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website