انطلاق أكبر شحنة مساعدات من مصر الى لبنان.. 487,5 طنا من المواد الغذائية والأدوية

أعلن سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي عن "انطلاق شحنة جديدة من جسر المساعدات المصرية إلى لبنان الشقيق من ميناء دمياط فجر اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الشقيق".وأكد السفير علوي "أن الشحنة الجديدة تعد الأكبر من المساعدات التي تصل الى لبنان منذ انفجار ميناء بيروت بحجم اجمالي قدره 487,5 طنا حيث تتضمن 265 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تغطي مستلزمات علاج فيروس كورونا بالإضافة إلى أدوية لعلاج الامراض المزمنة كالضغط والقلب والسكر، و122 طنا من المواد الغذائية و100 طن من مواد الاعاشة".وشدد السفير علوي على "التزام مصر الدائم بالوفاء بالعهد الذي قطعته على المستوى الرئاسي بالوقوف كتفا بكتف الى جانب لبنان وتسخير كل الامكانيات المصرية لدعم الاشقاء اللبنانيين خلال هذه الظروف الدقيقة".