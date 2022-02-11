وزير الدفاع استقبل سفراء استراليا وماليزيا وأرمينيا

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفيرة استراليا ربيكا غريندلايRebekah Grindlay في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان.

وتناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون العسكرين القائم بين البلدين، كما اطلع وزير الدفاع من الملحق العسكري في السفارة الاسترالية Col Aleskan Musheghian الذي رافق السفيرة على المساعدات المقدمة للجيش اللبناني وخطوات التعاون المستقبلية.

كذلك التقى الوزير سليم السفير الماليزي لدى لبنان Azri Mat Yacob الذي ابدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع لبنان. وجرى خلال اللقاء عرض للمساعدات التي تنوي ماليزيا تقديمها والمشاركة الواسعة والفاعلة للوحدة الماليزية في اطار قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان.