لبنان

وزير الدفاع استقبل سفراء استراليا وماليزيا وأرمينيا

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:11
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استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم سفيرة استراليا ربيكا غريندلايRebekah Grindlay في زيارة وداعية لمناسبة قرب انتهاء مهامها في لبنان.
وتناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون العسكرين القائم بين البلدين، كما اطلع وزير الدفاع من الملحق العسكري في السفارة الاسترالية Col Aleskan Musheghian الذي رافق السفيرة  على المساعدات المقدمة للجيش اللبناني وخطوات التعاون المستقبلية.
 كذلك التقى الوزير سليم السفير الماليزي لدى لبنان Azri Mat Yacob الذي ابدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع لبنان. وجرى خلال اللقاء عرض للمساعدات التي تنوي ماليزيا تقديمها والمشاركة الواسعة والفاعلة للوحدة الماليزية في اطار قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان.
 والتقى الوزير سليم سفير ارمينيا في لبنان فاهاكن اتابيكيان Vahagn Atabekian يرافقه الملحق العسكري الكسان موشغيان Col. Aleksan Musheghian

وسلم السفير اتابيكيان الوزير سليم دعوة  موجهة من نظيره الارميني سورين بابيكيان Suren Papikyan للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للدفاع والتكنولوجيا Arm  
High Tech2022 في 31اذار المقبل في العاصمة الارمينية لعرض آخر التطورات التقنية في المجالين العسكري والامني.

وتطرق اللقاء الى التعاون بين البلدين ومشاركة ارمينيا في اطار اليونيفل
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