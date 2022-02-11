لبنان

الراعي عرض الاوضاع مع شيا

Lebanon 24
11-02-2022 | 07:15
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إستقبل البطريرك الماروني  الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم افي الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة الولايات المتحدة الاميريكية في لبنان دوروثي شيا في زيارة تم في خلالها البحث في مواضيع عدة محلية واقليمية ودولية. وكان تشديد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية. 
 
كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني.
المصدر: الوكالة الوطنية
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