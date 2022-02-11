العرم: التكامل بين وحدات الجيش أساس للنجاح في أي مهمة مستجدة

في حضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم وعدد من ضباط القيادة، نفّذ تلامذة رتباء السنة الثانية في مدرسة القوات الخاصة بمشاركة وحدات من فوج المدرعات الأول وفوج المغاوير وفوج الهندسة والقوات الجوية تمريناً تكتياً بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش- حامات، يهدف الى التدريب حول تقنيات القتال بإستخدام آلية الهامفي المدرعة.

كما حضر التمرين كلّاً من: القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان والقائم بأعمال السفارة البلجيكية في لبنان وملحق الدفاع الأميركي في لبنان والملحق العسكري الكندي في لبنان ومساعد الملحق العسكري البريطاني في لبنان ومساعد الملحق العسكري المصري في لبنان وفريقي التدريب الأميركي والبريطاني في مدرسة القوات الخاصة.

وفي ختام التمرين، نوّه رئيس الأركان بأداء تلامذة رتباء السنة الثانية والوحدات المشاركة، مثنياً على دور كل من معهد الرتباء ومدرسة القوات الخاصة في تنشئة التلامذة وإعدادهم للقيام بالمهمات القتالية بحرفية عالية كالتي أبدوها في أثناء التمرين، مؤكّداً أن وحدة الجهود والتكامل بين وحدات الجيش هي أساس للنجاح في أي مهمة مستجدة.