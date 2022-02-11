سرقة كابلات عن محولين للتيار الكهربائي في حي عربة داوود - كفرعبيدا

أقدم مجهولون على سرقة كابلات النحاس عن محولين للتيار الكهربائي في حي عربة داوود وقرب الاوتوستراد في بلدة كفرعبيدا التي بات 50% من منزلها بدون كهرباء.

وقدرت المسروقات بنحو 100 كلغ من النحاس. وناشد الاهالي المسؤولين العمل فورا على إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل التي تتغذى عبر المحولين المذكورين.