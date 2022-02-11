لبنان

الدولار الجمركي والسيارات المستعملة.. ما الجديد؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:35
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زار وفد من نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي، المجلس الأعلى للجمارك حيث إلتقى رئيس المجلس أسعد الطفيلي وعضوا المجلس غراسيا قزي ووسام الغوش، وتم البحث في موضوع إعتماد الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة على السيارات المستوردة وتأثيره على القطاع.

ووفق بيان عن النقابة، تم الإتفاق على إستمرار التواصل واللقاءات لمتابعة التطورات كافة المتعلقة في هذا الموضوع، ولدراسة مقترحات من شأنها توفير إيرادات مالية لدولة والحفاظ على القطاع في آن، لتقديمها للوزارات المعنية لا سيما وزارة المال. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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