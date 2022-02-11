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لبنان
مجلس نقابة الصحافة: الانتخابات النيابية المعبر الاساس لانتقال السلطة بديموقراطية
Lebanon 24
11-02-2022
|
08:45
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عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الشهري برئاسة نقيب الصحافة عوني الكعكي.
وصدر بيان لفت الى ان المجتمعين ناقشوا الاوضاع اللبنانية والازمات المتفاقمة "التي طاولت كل مرافق الحياة الكريمة للمواطن. ودعا مجلس النقابة الى بذل مزيد من الجهد من قبل المعنيين للتخفيف من وطأة الازمات خصوصا تفلت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي تتآكل يوما بعد يوم، وأيضا موضوع المحروقات ومادتي البنزين والمازوت الضروري للمواطن في فصل الشتاء، ووقف التلاعب بسعر الرغيف ووزنه الذي يطاول لقمة عيش المواطن ومعالجة موضوع الطبابة والاستشفاء الذي يحول المريض متسولا على أبواب المستشفيات وباحثا عن حبة دواء فلا يجدها، والسعي لاعادة الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم وحل مشكلة الهيئة التعليمية".
وأشارالبيان الى ان المجتمعين درسوا اقتراح قانون الاعلام، فأكدوا "الحرص على وسائل الاعلام والاعلاميين جميعا واستنكروا التعرض لوسائل اعلامية وللاعلاميين، أثناء تأديتهم مهامهم، مؤكدين ان سقف الاعلاميين كان دوما القانون والتزام شروط المهنة".
وأكد "أهمية اجراء الانتخابات النيابية، المعبر الاساس لانتقال السلطة بديموقراطية يعبر عنها باختيار المواطنين لممثليهم في الندوة البرلمانية" . ودعا الى استكمال الجهوزية اللوجستية، مؤكدا دور الاعلام في الحث على اجراء الانتخابات النيابية ولاحترام ديمقراطيتها ونزاهتها".
وأكد المجتمعون على "كلام دولة الرئيس نبيه بري بخصوص ما يتداول حول اعتبار المبالغ المالية التي استدانتها الدولة اللبنانية عن طريق مصرف لبنان هي سندات خزينة وهي ديون على الدولة يجب ان تسددها".
وطلب مجلس نقابة الصحافة من السلطات القضائية والسلطات الامنية "التشدد مع منتحلي الصفة الاعلامية على الصعيد الشخصي او الكيانات الوهمية مثل نقابة الصحافة البديلة ومحاسبتها امام القضاء المختص".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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