لبنان

رفع علم اليمن بالقرب من مدينة بعلبك (فيديو)

Lebanon 24
11-02-2022 | 09:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام "حزب الله" برفع راية علم اليمن على تلة عين بورضاي بالقرب من مدينة بعلبك. 
 
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