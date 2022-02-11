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لبنان
الحجار زار المفتي إمام مستطلعا حاجات طرابلس
Lebanon 24
11-02-2022
|
09:51
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استقبل القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى، وزير الشؤون الإجتماعي الدكتور هكتور الحجار، في حضور عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية وممثلي جمعيات رعائية ورجال اعمال من لبنان وفرنسا.
إمام
استهل اللقاء بكلمة ترحيب من المفتي إمام، وقال: "نحن اليوم في صبيحة سعيدة جدا في استقبال معاليه والوفد المرافق من رجال الأعمال من لبنان وفرنسا، ولسنا بحاجة لدليل على محبة معاليه لطرابلس واهتمامه بالشأن الاجتماعي فيها وفي الشمال عموما، وزيارته المتكررة للمنطقة والوقوف على حاجاتها بشكل مباشر وإيجاد الحلول المناسبة لها. دائما معالي الوزير يحمل الحلول العملية. وفعلا هذه الجلسة كانت في هذا الإطار".
وختم: "اليوم كان مميزا والحقيقة له آفاق ستنعكس إن شاءالله إيجابا على الشأن الاجتماعي والتربوي في المدينة لانه كله مرتبط ببعضه".
الحجار
وقال الوزير الحجار: "قمنا بزيارة سماحة المفتي محمد إمام للاطلاع منه على الأوضاع الاجتماعية في طرابلس. وهذه ليست الزيارة الاولى لطرابلس، لكنها ألاولى لسماحة المفتي".
اضاف: "لدينا توجيهات من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإهتمام بطرابلس ومعرفة الحاجات الأساسية لها، واطلعنا من سماحته على مشروع لمعالجة ذوي الحاجات الخاصة ما بين "جمعية منهج" و"جمعية أم النور"، وتم التداول ببعض المواضيع المتعلقة بالتسرب المدرسي ومواضيع أخرى. ونشكر لصاحب السماحة استقباله وعاطفته وتوجيهاته".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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