لبنان

بعد تسريب معلومات شخصية عن الوزير حمية... وزير الداخلية يتحرك

Lebanon 24
11-02-2022 | 10:15
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

بعد ورود اتصال من معالي وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وإعلامه بتسريب معلومات شخصية تتعلق به موجودة على منصة وزارة الصحة العامة، كلّف الوزير مولوي المديرية العامة للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع.

مع الإشارة الى أنه سبق للوزير مولوي أن وجه كتاباً بتاريخ 14 كانون الثاني 2022 الى وزارة الصحة العامة لإعادة النظر بالإجراءات المتخذة على المنصة المذكورة وتطبيق معايير الأمن السيبراني.
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