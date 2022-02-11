لبنان

اعتباراً من مساء اليوم.. تدابير سير في نفق سليم سلام

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:09
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتركيب إشارات ضوئيّة وتحذيريّة، ستقوم بلدية بيروت بإقفال نفق سليم سلام (المسلك المتّجه من المدينة الرياضية نحو وسط بيروت)، اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ 11/02/2022 ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ يوم غد السبت في 12/02/2022.

كما سيتمّ إقفال النفق أيضًا (المسلك المؤدّي من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة) اعتبارًا من الساعة 23،00 من تاريخ الغد 12/02/2022، ولغاية الساعة 05،00 من تاريخ 13/02/2022.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية.
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