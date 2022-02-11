لبنان

مراقبو "الاقتصاد" ختموا متاجر ومحطة محروقات بالشمع الأحمر في البقاع

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:23
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الاقتصاد أمين سلام، تابعت فرق مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق. وتم في محافظة البقاع، ختم محلي سوبرماركت بالشمع الاحمر، ومحل للمواد الغذائية لبيعه سلعا منتهية الصلاحية ولغلاء أسعاره. كما تم اقفال محطة محروقات وختمها بالشمع الاحمر بسبب عدم التزامها السعر الرسمي للمازوت، بمؤازرة من جهاز امن الدولة".
 
وأكدت الوزارة استمرارها في "ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص".
 
وأشار البيان الى أن "مراقبي الوزارة يتابعون جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، وقسم مكافحة الجرائم المالية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين بلغت بأسمائهم الوزارة".
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