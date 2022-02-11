لبنان

خلال اجتماع ثلاثي في الناقورة.. لبنان يدين الممارسات العدائية لإسرائيل

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:26
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 11/2/2022، عقد اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، وحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.
 
في بداية الاجتماع، أثنى الوفد اللبناني على الجهود التي قام بها الجنرال ديل كول خلال فترة توليه رئاسة البعثة، متمنيا له التوفيق في المهمات المستقبلية، كما تمنى للقائد الجديد التوفيق في مهماته.

ودان الجانب اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي تحصل يوميا، وحمل العدو مسؤولية النتائج التي تترتب عنها.
 
كما دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، لا سيما استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الاراضي السورية واستمرار انتهاكاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وأكد التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 ومندرجاته.
 
كذلك، شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، ومنها: المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ17 المتحفظ عليها".
 
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