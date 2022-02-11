لبنان

بيانٌ مهم من وزير الصحة.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
11-02-2022 | 11:31
A-
A+
Doc-P-917477-637802011974382223.jpg
Doc-P-917477-637802011974382223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض البيان التالي: "بعد تأكد وزارة الصحة العامة من خرق منصة MOPHPASS التابعة لها في مطار الحريري الدولي، ما تسبب بالكشف عن عدد من البيانات الشخصية، دعا الوزير الأبيض إلى اجتماع عاجل مع المسؤولين عن شركة Potech Consulting المولجة بحفظ أمان وبيانات المنصة.
 
وطلب وزير الصحة العامة إجراء تحقيق سريع لكشف أسباب الخرق المعلوماتي الحاصل والمتسببين به وضمان عدم تكراره بأي شكل من الأشكال، كما تم التواصل مع الجهات الأمنية المعنية للقيام بالتحقيقات الإضافية اللازمة وتحديد المسؤوليات.
 
وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لجهة تشديد إجراءات الأمان بما يضمن عدم خرق البيانات حتى من قبل فريق العمل.
 
والجدير ذكره أن الوزارة تعاملت مع شركة Potech المتخصصة بحماية البيانات بناء على تجربة الشركة الواسعة في لبنان حيث تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع العائدة للدولة اللبنانية في هذا المجال، بما في ذلك منصات تابعة لوزارات ذات مهمات أمنية. أما إنشاء منصة  MOPHPASS فهو جزء من الإستراتيجية التي تنفذها الوزارة لمكننة العمل في دوائرها كافة، بما يكفل تحديث وتطوير أساليب العمل وضمان شفافية الأداء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2022-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2022-02-11
12:23 | 2022-02-11
11:53 | 2022-02-11
13:32 | 2022-02-11
12:55 | 2022-02-11
12:43 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website