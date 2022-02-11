لبنان

ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 12:23
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عمّم بعض أصحاب المولدات في منطقة عرمون على المشتركين لديهم، أنّه سيتم تقاضي مقطوعية شهريّة عن اشتراك الكهرباء بدلاً من تشغيل عدّادات. 
ومؤخراً، تبيّن أن أصحاب المولدات فرضوا تسعيرة المقطوعيّة بالدولار أو وفق سعر السوق، على أن يكون ثمن الـ5 أمبير 100 دولار، في حين أن ثمن الـ10 أمبير ارتفع ليصل إلى 180 دولار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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