في كسروان.. العثور على جثّة شخص داخل غرفته!

عثر مساء اليوم على جثة شخص من التابعية البنغالية في العقد الرابع من العمر داخل غرفة يقطنها في "سنتر نعمان" في بلدة غزير - كسروان.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى "مستشفى البوار" الحكومي.