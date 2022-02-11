لبنان

في كسروان.. العثور على جثّة شخص داخل غرفته!

Lebanon 24
11-02-2022 | 12:43
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عثر مساء اليوم على جثة شخص من التابعية البنغالية في العقد الرابع من العمر داخل غرفة يقطنها في "سنتر نعمان" في بلدة غزير - كسروان. 
 
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات. وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر مركز جونية في الدفاع المدني إلى "مستشفى البوار" الحكومي.
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