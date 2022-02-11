إصابات "كورونا" في لبنان تتخطّى المليون.. هذه آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6954 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 1006109 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 6852 ضمن المقيمين و102 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 784645، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 9807، إذ تمّ تسجيل 18 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".