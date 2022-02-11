لبنان

توضيح من المكتب الإعلامي لميقاتي بشأن التعيينات.. هذا ما أكده

Lebanon 24
11-02-2022 | 13:27
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الآتي:
 
يتم التداول، منذ ليل أمس، باخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم أمس في القصر الجمهوري. 
 
وفي هذا الإطار، يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع  جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع فخامة رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال.
 
كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من أنه لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل أن يحدد له أحدٌ جدول أعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها.
 
ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم  التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان دولة الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية، فاقتضى التوضيح".
 
 
 
 
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