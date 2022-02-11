عطلٌ يؤثر على العمل في المرفأ والمطار.. ما القصّة؟

انتشر تسجيل صوتي عبر تطبيق "واتساب" يزعم صاحبه أنّ هناك سرقة طالت الكابلات التي تربط نظام تخليص البضائع العائد للجمارك اللبنانية، بشبكة الانترنت.

وفي السياق، علم "لبنان24" من مصادر في مرفأ بيروت أنّ "هناك عطلاً أصاب نظام تخليص البضائع والذي يتم استخدامه من قبل عناصر الجمارك اللبنانية سواء في المرفأ أو في مطار رفيق الحريري الدولي"، وأضافت: "الأمر قد لا يرتبط بسرقة، ولكن هناك عطلٌ ملحوظ وهناك معاملات توقفت في حين أن هناك أعمال ادارية استمرّت كالمعتاد".

ولفتت المصادر إلى أنّ عملية تخليص البضائع ما زالت مستمرّة ولكن بوتيرة خفيفة، والعملُ جارٍ من قبل المديرية العامة للجمارك على إعادة العمل بالنظام بأسرع وقتٍ ممكن.