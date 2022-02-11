تحرّك أمني في جوار قلعة بعلبك.. ماذا جرى؟

أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش المدعو (إ. ر.) داخل محل يملكه في جوار قلعة بعلبك، للاشتباه بضلوعه بعمليات سرقة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".