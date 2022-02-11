وزير الثقافة: كلام المصدر والمكتب دقيق بدليل ان المراسيم لن توقع

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "(مصدر) من القصر الجمهوري يتحدث عن (ماء الوجه) وآخر من المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة يتحدث عن انه (لم يعقد أي اتفاق جانبي)... كلام المصدر وكلام المكتب (دقيق) والدليل أن المراسيم لن توقع والتعيينات لن تطرح من جديد!. ويبقى سؤال: ما برح يراود الوزراء جميعهم وما زال ترداد صداه قائما في قاعة جلسة مجلس الوزراء منذ أن رفع فخامته الجلسة: هل أقرينا مشروع الموازنة ام لا؟".