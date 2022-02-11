لبنان

ظهور دولارات "مُخبّأة" في لبنان.. هكذا برزت في السوق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-02-2022 | 15:29
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مع بروز الحديثِ عن التوجه نحو رفع الدّولار الجُمركي، شهدت قطاعاتٌ مختلفة من السوق نشاطاً ملحوظاً من قبل المواطنين، خصوصاً تلك المرتبطة بالأجهزة الكهربائيّة.
وقال أحد تُجار الأدوات الكهربائية المنزلية في مدينة صيدا لـ"لبنان24" إن "هناك إقبالاً من قبل مواطنين كُثر على شراء غسالات وبرادات وأجهزة تكييف، وذلك تحسباً لارتفاع أسعارها لاحقاً".
وأوضح أن "هذا الأمر ظهر بشكل كبير لدى من هم يريدون الزواج حالياً أو الذين يتحضرون لذلك في وقت لاحق، وقد ساهم كل هذا في ظهور دولاراتٍ كانت موجودة ومخبّأة في المنازل".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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