حادث مروّع في صور.. سيارة تصطدم بشاحنة وصور توثق المشهد

وقع حادث سير مروع على طريق عام الحوش صور بين سيارة وشاحنة أسفر عن سقوط جريح.



وعلى الفور، تحرك فريق إسعاف من مركز عين بعال التطوعي، وعمل على إسعاف المصاب ومن ثم نقله الى مستشفى جبل عامل للمعالجة.