مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

لم تكد تخرج موازنة "بدنا نتحمل بعض" التي أقرها مجلس الوزراء ليلا الى ساحة النجمة حتى استهدفت من بعض الحكومة نفسها ثم رشقها المواطنون في الطريق بزخات من البطاقات الحمراء الإفتراضية قبل أن يتلقفها النواب على أبواب الانتخابات في ساحة النجمة فهم ترصدوا لأرقامها جيدا.

وعليه فإن المسار النيابي لرحلة الموازنة التي أرادتها الحكومة "موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية" سيكون مثقلا بمناقشات "على الحامي" وأول الغيث رفض كتلة التنمية والتحرير تضمين الموازنة ضرائب ورسوم جديدة تطال المواطنين فضلا عن تهديد كتل أخرى ووعيدها لسياسة التقشف ما يؤكد بأن أرقام هذه الموازنة سيتنازعها اعتباران:الأول حسابات النواب الانتخابية: والثاني الشروط الاصلاحية لصندوق النقد الدولي وبينهما كان الله في عون اللبنانيين الصابرين.

وفي الطريق الى الانتخابات النيابية قلق تطيير الاستحقاق خيم من جديد مع كشف النائب أبو فاعور عن سيناريو إحياء الدائرة 16 عبر اقتراح يعده نواب التيار الحر.



وفي الحديث عن ساحات المواجهة هل تكون أوكرانيا شرارة الحرب العالمية الثالثة؟ هذا ما ألمح اليه الرئيس الاميركي جو بايدن اليوم بعدما دعا مواطنيه لمغادرة أوكرانيا فورا قائلا إن الأمر سيكون بمثابة حرب عالمية عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم.



لكن بداية النشرة من لبنان حيث لعنة الإنفجارات تلاحق اللبنانيين فقد انفجر صهريج غاز شمالي بيروت صباح الجمعة في حادث لم يتسبب بإصابات بشرية لكنه أثار الرعب بين سكان المنطقة.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون nbn

أرخت الفوضى التي طرقت أبواب مجلس الوزراء بثقلها على المشهد الداخلي لا سيما في ظل ما تخللها من تمرير قرارات عمادها تعيينات "الخلسة" من دون تفاهم مسبق عليها... وما لحق بالموازنة العامة من "طرطوشة" حيث لم يعرف اللبنانيون اذا ما أقرت وفق الأصول أم لم تقر بالتوازي ومع إحالة الحكومة لقانون الموازنة العامة الى المجلس النيابي تمهيدا للبدء بمناقشتها أكدت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس بري رفضها للطريقة التي أقرت بها هذه الموازنة وأن تتضمن أية ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر.

كما رفضت الكتلة بالمطلق الإستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة وإستنزافها باعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لازمة الكهرباء .

في ضوء زيارة آموس هوكشتاين يبقى اتفاق الإطار حول ترسيم الحدود البحرية الذي أنجز بعد تفاوض مضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات هو القاعدة المثلى وطنيا وسياديا كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في إستثمار ثرواته من نفط وغاز ومياه كاملة في البر والبحر دون اي إنتقاص أو مساومة أو مقايضة أو تنازل أو تطبيع بأي شكل من الأشكال... وهو ما أكدت عليه كتلة التنمية والتحرير أيضا.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

إنتهى الأسبوع إلى " كلمات - مفاتيح " هي: الموازنة، العجز، التمويل. حتى الساعة، كل الوعود والكلام المعسول، ليس سوى "سمك في البحر"، لأن السؤال يبقى: من أين سيأتي التمويل؟

ومن الكلمات - المفاتيح: صندوق النقد الدولي، الصندوق يقول إن بعثته في لبنان حققت تقدما في الإتفاق على مجالات الإصلاح وهناك حاجة لمزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة.

لكن الصندوق لا يخفي العقبات، فيوضح أن "الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامجا إصلاحيا وإقتصاديا وماليا شاملا.

ولذا فإن الصندوق يعد بأن يبقى فريقه على تواصل عن كثب في لبنان لمساعدة السلطات في صياغة برنامج إصلاح.

في الموازاة، سيكون الكباش قاسيا بين الحكومة ومجلس النواب الذي ستحال الموازنة إليه ويحيلها إلى لجنة المال والموزانة النيابية للبدء بتشريحها.

أما بند التعيينات الذي تسبب بغضب رئيس مجلس النواب، وقرار عدم توقيع مرسومها من قبل وزير المال، فإن محاولات رأب الصدع ستكون الأسبوع المقبل، مع تسجيل أن جهات رسمية تململت من فرض التعيينات، لكن هذه الجهات إلتزمت الصمت لأكثر من سبب، ولأن أوضاع البلد لا تحتمل المزيد من الخلافات.

وفي خطوة لافتة في توقيتها ومضمونها، القضاء يصعد:

فتماشيا مع قرار القضاة في لبنان بالإعتكاف الأسبوع المقبل، أعلن نادي قضاة لبنان الإعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع، كخطوة أولية تمهيدا لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى وأشد.

الملفات تتراكم، وأنظار الحكومة إلى مجلس النواب لمعرفة كيف سيتعاطى مع الموازنة. وفي الإنتظار، لبنان عالق بين حدي الإفلاس والإنهيار، أما كيف وصل إلى هنا ؟ الجواب في الجزء الخامس من سلسلة تقارير عن "التاريخ الذي لم يرو".

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

ليلة الحادي عشر من شباط: هتافات التكبير تتعالى في شتى انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية شكرا لله على نعمة الثورة ، أما في النهار فكانت الحشود المليونية تحتفل بالذكرى بمسيرات راجلة وسيارة تأكيدا على شعار لا شرقية ولا غربية الذي أثمر دولة قوية مقتدرة وصفها الرئيس السيد ابراهيم رئيسي بأنها أكثر الدول استقلالا في العالم.

ثلاثة وأربعون ربيعا والجمهورية الاسلامية على اتقادها وحيويتها وتقدمها لم ترهن نفسها وقرارها لاحد شقت طريقها متخطية المؤمرات والفتن والعقوبات بارداة قوية وقيادة صادقة حكيمة متسلحة بالاية القرآنية الكريمة “ومن يتق الل يجعل له مخرجا”.

فكسرت معادلات التبعية التي كانت ولا تزال تهيمن على العالم، لتدعم المظلومين والاحرار في كل مكان، فولدت في لبنان مقاومة آمنت بربها وقضيتها، وأن كيان الاحتلال الذي صور يوما على أنه لا يقهر أوهن من بيت العنكبوت، وأن ضعاف النفوس فقط هم من يقعون في شباكه وشباك الاميركي الذي يتنقل برسائله وتهديداته النفطية وغير النفطية ، فنرى انبطاحا هنا او هناك كما في المنامة التي تجاوزت كل الخطوط الحمر والمحرمات في مسار التطبيع مع الصهاينة. اعلام العدو يكشف ان هذا النظام وافق على تعيين ضابط صهيوني كملحق عسكري دائم في المنامة.

أما النوم على حرير الوعود الاميركية النفطية ، فقد تحرم لبنان من كل خطوط الكهرباء الموعودة. فبين تطمين شيا وتفسيرات هوكستين ، برزت مواقف في الكونغرس تدعو لتوقيف اتفاقات الطاقة بين لبنان ومصر والاردن عبر سوريا كونها خرقا لقانون قيصر الاميركي…

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

الجسم القضائي إلى الاستئناف والتمييز، مع تهديد بالاعتكاف "ولهجر قصرك وبيت العدل".. والأجسام السياسية الطائرة تضرب في كل اتجاه، قضاء وترسيما وخلافات انطلقت من تعيينات "الغفلة" في مجلس الوزراء وتستكمل رحلتها نحو جلسة منتصف الشهر الوزارية المخصصة للكهرباء وقد افتتح نادي القضاة في لبنان الصرخة الأولى ليعلن المدعي العام التمييزي غسان عويدات عن اجتماع استثنائي غدا لمجلس القضاء الأعلى لمناقشة المشكلات التي يعانيها القضاة والمساعدون القضائيون، ومنها الرواتب وبدل النقل وأحوال قصور العدل المزرية وإذا كان القضاة قد لوحوا بالاعتكاف، فإن الثنائي الشيعي كان أقرب إلى "ميني اعتكاف" اقتصرت أضراره على التعيينات ورفع الثنائي سيف التوقيع الثالث لوزير المال ردا على تهريبة الأسماء العسكرية التي "طيرت عقل" الرئيس نبيه بري وهذه الواقعة بالأمس لا تعكس بالضرورة حرص الرؤساء الثلاثة على آلية دقيقة للتعيين، بل إن الثنائي الرئاسي ميشال عون ونجيب ميقاتي تفردا بالحصة وتركا "الحصان وحيدا".. ولما وجد الرئيس بري نفسه خارج صحن القسمة هدد بتوقيع الوزير يوسف خليل هي حكاية مزمنة ويخلدها التاريخ في خطف التعيينات إلى الحضن السياسي وتوزيعه وفق معادلة ممنوع خرقها لكن هذه المرة تمكن رئيسا الجمهورية والحكومة من الاستفراد، وتسللا إلى نوم وزراء الثنائي خلال الجلسة وهذا التسلل اتخذ شكل الاختراق السيبراني بين الوزراء أنفسهم اليوم وفي حلقة الليلة من "يسقط حكم الفاسد" سيكشف الزميلان رياض قبيسي وهادي الأمين أي خرق تعرض له الوزير علي حمية من خلال منصة moph pass التابعة لوزارة الصحة.. ما استدعى تحرك وزارة الداخلية فأمن وخصوصية وبيانات جميع المسافرين إلى لبنان هي اليوم تحت القرصنة.. وسنشهد على بيانات لسياسيين ودبلوماسيين محليين وعالميين وصلت إلى وحدة التحقيقات الاستقصائية وستكشف الحلقة تحدي وزير الصحة فراس الأبيض للزميل الأمين في مؤتمر التفتيش المركزي.. وكيف استبعد وجود خلل قبل أن يرفع الختم الأبيض وعلى منصة دولية فإن صندوق النقد اختتم اليوم مفاوضاته الافتراضية مع لبنان بترسيم حدود مالية إصلاحية.. متحدثا عن تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية لكنه أوصى بالحاجة إلى مزيد من العمل لترجمة هذه الإصلاحات إلى سياسات ملموسة محددا خمس ركائز بينها إعادة هيكلة القطاع المالي وإصلاح المؤسسات المملوكة من الدولة، خصوصا قطاع الطاقة وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومشكلته العميقة ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز الشفافية والمحاسبة، ووضع نظام نقدي وسعر صرف موثوق وتزامنا صدر أيضا بيان مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان لكنه حمل عناوين انتخابية، فدعا السلطات اللبنانية إلى سرعة توفير الموارد اللازمة كافة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد فهل تلتزم القيادات الرسمية مندرجات المطالبة الدولية أم تذهب هذه المناشدات أدراج الرياح.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

وكأن البعض في لبنان، يشتري “المشكل شراية”، فيما المطلوب حد أدنى من الاستقرار السياسي، لمحاولة العبور بالأزمة من البحر السحيق إلى بر الأمان.

فلمن فاته الأمر: في لبنان دولة، ولهذه الدولة دستور وقانون وانتظام سياسي يرعى العيش المشترك والوحدة الوطنية بين أبنائها. ومتى فقدت هذه المعايير، تخلخلت أساسات الهيكل، وصار خطر انهياره الكامل أكبر. أما إذا وقف الجميع عند حده، والتزم مقتضيات الوفاق الوطني بأشكالها السياسية والدستورية الواضحة، صار الأمل بإعادة بناء ما تهدم واقعيا، وأكبر من أي وقت مضى.

هذا في التداعيات السياسية للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي اقرت الموازنة، في انتظار احالتها على مجلس النواب رغم التشويش.

أما تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، فيحول دون معالجتها، التأخير في اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، التي يفترض أن تتضمن الإصلاحات البنيوية والتدقيق الجنائي، كما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس. كل ذلك، على وقع الانباء المسربة عن ايجابيات معينة في موضوع ترسيم الحدود البحرية، لكن… في انتظار موقف لبناني موحد من الأفكار الجديدة التي نقلها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.

وفي هذا الاطار، يحيط تكتم شديد بمضمون ملف التفاوض، لجهة ما حمله هوكشتاين الى لبنان، وما حمله من لبنان، علما ان مقالا صحافيا تناول العشاء في دارة النائب الياس بوصعب، موحيا بمفاوضات جانبية يقودها الأخير مع الوسيط الاميركي، وهو ما نفته أوساط بو صعب عبر ال أو.تي.في. نفيا قاطعا. فلا شيء اسمه مفاوضات جانبية، كما ان لا دور تفاوضيا لبو صعب، وهو ليس مسؤولا عن التفاوض، ولم يأت على ذكر الخطوط الحدودية بأي شكل من الاشكال. ووضعت اوساط النائب بو صعب محتوى المقال في اطار إما التحاليل التي يقوم بها الاعلاميون، وإما دس المعلومات المغلوطة من بعض الجهات.

وفي سياق آخر، تبقى اشارة الى المعلومات التي تم تداولها امس عن زيارة قريبة للبابا فرنسيس للبنان. وفي هذا الاطار، اكد مصدر ديبلوماسي معني لل أو.تي.في. أن الموضوع سيدرس بعد ايار، والقرار لم يحسم بعد لناحية تحديد الموعد.

لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا وين كانت الشراكة الوطنية والمناصفة قبل ال 2005، وكيف صارت الحقوق الميثاقية تسترجع خطوة خطوة، بدءا بالتمثيل النيابي الصحيح، من خلال التصحيح التدريجي لقانون الانتخاب، وصولا إلى اقرار القانون الحالي عام 2017.

وما تنسوا ابدا كيف كانت تتشكل الحكومات، ومين كان يستأثر بتمثيل المسيحيين بالوزارات، وكيف كان في اصرار على تغيير هوية الادارة اللبنانية من خلال حشوها بالأزلام.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

أركان المنظومة لا يتعبون من صراع الديوك ومن معركة المحاصصات. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خططا بسرية تامة ، وفي جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة، لتمرير تعيينات يريدانها، فنجحا وتم لهما ما أرادا في جو من الهرج والمرج داخل مجلس الوزراء. فالوزراء الشيعة لم يتنبهوا كما يجب إلى ما حصل، لأنه حصل بسرعة وبنوع من الفوضى غير المنظمة. لكن الأمر لم يمر على سلام . فالرئيس نبيه بري طلب من وزير المال عدم التوقيع على التعيينات ، ما يعني أنها ستبقى تعيينات مع وقف التنفيذ. فهل عدنا من جديد إلى التجاذب بين ثنائي أمل - حزب الله وبين بقية أطراف المنظومة؟ وهل ستذهب الحكومة ضحية الشهوات المفتوحة على التعيينات فتعود بالنتيجة إلى الإقامة الجبرية؟ الأرجح أن لا ، إذ إن كل القصد من تصعيد الثنائي هو أن يحصل على حصته ، وعندها تعود الأمور إلى طبيعتها من جديد. فهنيئا لنا برجال دولة يفعلون كل شيء ضد مصلحة الدولة، ولا يتفقون إلا على مصالحهم الخاصة وتعييناتهم ومحاصصاتهم.

على اي حال الحكومة الميقاتية امام استحقاق آخر الاسبوع المقبل. فالمخطط المتعلق بعقد مؤتمر للمعارضة البحرينية في بيروت كاد يتكرر اليوم قبل ان يؤجل في اللحظة الاخيرة. لكن المعلومات المتوافرة تشير الى ان مؤتمرين سينعقدان في العاصمة اللبنانية في بداية الاسبوع المقبل، في قاعة الرسالات في عمق الضاحية الجنوبية، وذلك برعاية وحماية مباشرة من حزب الله. فكيف ستتصرف الحكومة حينها؟ هل تواجه التحدي وتحاول منع انعقاد المؤتمرين، ام انها سترضخ لارادة حزب الله ، مع ما لهذا الرضوخ من اثمان باهظة على صعيد علاقات لبنان العربية، وخصوصا علاقاته بدول الخليج؟ توازيا، لفت بيان عضو كتلة اللقاء الديمقراطي وائل بو فاعور، وقد رسم فيه السيناريو المفصل الذي يمكن ان يتبعه التيار الوطني الحر وقوى الممانعة بقصد تأجيل الانتخابات. فسواء كان هذا السيناريو حقيقيا او افتراضيا فان التنبه مطلوب، لأن اركان المنظومة قادرون على كل شيء ولا يردعهم شيء. لذلك ايها اللبنانيون تنبهوا الى كل محاولات تهريب الاستحقاق الانتخابي، واستعدوا ليوم الحساب الكبير، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن...