لبنان

فيتو

Lebanon 24
11-02-2022 | 17:00
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وضع فيتو جنوبي على نائب درزي، الأمر الذي أربك رئيس النائب، والجهة الحزبية التي ينتمي إليها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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