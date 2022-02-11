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لبنان
موعد زيارة البابا لم يتقرّر بعد
Lebanon 24
11-02-2022
|
17:47
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قال مصدر في فاتيكان ان موعد الزيارة لم يتقرّر بعد، وهو ممكن ان يصبح وارداً بعد أيّار المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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