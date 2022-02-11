عون: إحضار سلامة يتعلّق بالقوى الأمنية

تردّدت معلومات ان "المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تراجعت عن مذكرة جلب سلامة، وان لا تحقيقات معه"."اللواء" تواصلت مع القاضية عون التي أكدت انها لا تريد ان تدخل في تفاصيل القضية.لكنها أكدت انها "لم تصدر بعد مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، لكنها طلبت إحضاره للمثول أمامها".