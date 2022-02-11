لبنان

عون: إحضار سلامة يتعلّق بالقوى الأمنية

Lebanon 24
11-02-2022 | 17:56
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تردّدت معلومات ان "المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تراجعت عن مذكرة جلب سلامة، وان لا تحقيقات معه".
"اللواء" تواصلت مع القاضية عون التي أكدت انها لا تريد ان تدخل في تفاصيل القضية.
لكنها أكدت انها "لم تصدر بعد مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، لكنها طلبت إحضاره للمثول أمامها".
المصدر: اللواء
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