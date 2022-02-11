لبنان

بدران: الموازنة لا تكفي لتشغيل الجامعة اللبنانيّة أكثر من شهرين

Lebanon 24
11-02-2022 | 23:06
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قال رئيس الجامعة اللبنانيّة بسام بدران، أنّ "الموازنة ترصد 3 ملايين دولار للصيانة والمصاريف التشغيلية التي باتت تكلف 17 مليوناً، علماً أن الدولة لم ترصد في موازنة وزارة التربية، كما جرت العادة، 22 ملياراً لصيانة مجمعي الحدث والشمال، ورحّلت البند إلى موازنة العام 2023. وإذا كانت الـ22 مليار ليرة أو ما يوازي 14 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة مقابل الدولار) مرصودة لمجمعين فقط، فماذا عن بقية الكليات والفروع خارج هذين المجمعين، وماذا عن مازوت التدفئة في المناطق الجبلية؟"
 
وأشار بدران لـ"الاخبار" إلى أنّ "الموازنة المطروحة لا تكفي لتشغيل الجامعة بمختلف كلياتها وفروعها أكثر من شهرين إذا فتحت أبوابها للتعليم الحضوري"، مطالباً بـ«مضاعفتها بالحد الأدنى". علماً أن المختبرات التطبيقية في كلية العلوم بدأت أعمالها حضورياً وهي تستنزف الجامعة. ولفت إلى "أننا غير قادرين على صيانة المصاعد، والمعدات معطلة لعدم القدرة على دفع ثمن قطع الغيار كاش. أي جهاز يتوقف بمجرد أن يطرأ عطل عليه ويصبح تصليحه مستحيلاً".
 
وخلص إلى أنه "ليس منطقياً أن نحول مجمع الحدث الجامعي الذي كلف نحو 500 مليون دولار إلى خردة بسبب توقف التشغيل والصيانة".
أما التذرع بالـ 40 مليون دولار التي توفرها للجامعة فحوصات الـ PCR، فيلفت بدران إلى أن هذا "مورد غير ثابت وغير مستدام، ويمكن أن يتوقف في أي لحظة، ويختلف عن المشاريع الإنتاجية الأخرى التي تبقى حلماً مثل إنشاء معمل أدوية أو مستشفى جامعي. وحتى ذلك الحين، على الدولة مسؤولية مساعدة الجامعة".
المصدر: الاخبار
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