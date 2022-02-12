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لبنان
تأجيل الانتخابات مطروح وهذا هو ثمن التمديد للمجلس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-02-2022
|
01:15
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رغم انشغال الاحزاب السياسية بالتحضير للانتخابات النيابية، لجهة التحالفات وتركيب اللوائح، إلا أن فكرة تأجيل هذه الانتخابات واردة عند أكثر من مكون سياسي، وتكمن المشكلة تكمن في عدم استعداد اي فريق للمجاهرة.
وتقول اوساط سياسية إنّ "ما يخشاه مرجع رسمي محسوب على 8 اذار، أن يكون ثمن التمديد للبرلمان التمديد لرئيس الجمهورية، ولذلك يخيم التريث على الاتصالات".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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