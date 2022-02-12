لبنان

إنقلاب في المعايير الانتخابية و"مرشحو رفع الحاصل" يفرضون شروطهم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2022 | 01:45
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تشهد عملية تشكيل اللوائح الإنتخابية النيابية في دورة ٢٠٢٢ إنقلاباً  في المعايير التي كانت سائدة في إنتخابات ٢٠١٨ على مستوى تشكيل اللوائح.
ففي  انتخابات العام ٢٠١٨ كان المرشح القوي والأساسي على اللائحة يفرض على المرشحين الثانويين شروطا ومبالغ مالية محددة من أجل ضمهم الى اللائحة، أما اليوم فقد انقلبت الادوار وبات المرشحون الثانويون الذين يتممون اللائحة يفرضون شروطهم على رؤساء اللوائح ويطلبون مبالغ مالية كمصاريف إنتخابية لإنضمامهم الى اللائحة كونهم يدركون أن لا حظوظ لهم بالفوز إلا نادراً وبإن دورهم يكاد يكون مقتصرا "على رفع الحاصل".
وتشهد أقضية جبل لبنان والعاصمة بيروت الكم الأكبر من ظواهر هؤلاء المرشحين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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